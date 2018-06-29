«Судная ночь» — тизер с датой выхода

Канал USA Network обнародовал тизер «Судной ночи» — многосерийного спин-оффа одноимённого кинофранчайза. Уже известна и дата выхода — премьера состоится 4 сентября.

Кровавый триллер, события которого разворачиваются в альтернативной реальности, повествует о традиции Судных ночей — раз в году в тоталитарных США на 12 часов разрешены любые преступления. Повествование сосредоточится на группе жителей американского городка, чьи судьбы рано или поздно пересекутся в одну из таких страшных ночей. Каждому из них придётся столкнуться со своим прошлым, проверить себя на прочность и выяснить, как далеко они готовы зайти, чтобы дожить до утра.

Первый эпизод снял Энтони Хэмингуэй («Прослушка», «Бесстыдники»). Сценарист и режиссёр фильмов Джеймс Демонако написал сценарий 10-серийного первого сезона и выступает его исполнительным продюсером на пару с давним коллегой Себастьеном Лемерсье и шоураннером сериала Томасом Келли. В процессе также задействованы Джейсон Блум, Майкл Бэй, Брэд Фуллер и Эндрю Форм. Производство контролируют знающая толк в ужастиках студия Blumhouse TV и компания Universal Cable Productions.