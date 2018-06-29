Томер Капон влился в ряды «Пацанов»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Команда собрана. Томер Капон («Раскопки») примкнул к отряду «Пацанов» (The Boys) и составил компанию Джеку Куэйду, Ласу Алонсо, Карен Фукухаре и Карлу Урбану в первом восьмисерийном сезоне экранизации одноимённого комикса Гарта Энниса («Проповедник», «Каратель») и Патрика Робертсона.

Сериал поведает о мире, где супергерои настолько обнаглели и распоясались, что из защитников человечества превратились в главную угрозу оному, творя что вздумается и умножая жертвы. Для устранения особо зарвавшихся сверхлюдей спецслужбы создали команду мотивированных бойцов, неофициально именуемую «Пацаны».

Томер Капон сыграет Француза — непредсказуемого парня без привязанностей и обязательств, жестокого бойца, если того требуют обстоятельства.

Главных противников «Пацанов» — членов супергеройской шайки «Семёрка» играют Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Джесси Т. Ашер и Нэйтан Митчелл.

Режиссируют Эван Голдберг и Сет Роген («Проповедник», «Человек из будущего») по сценарию шоураннера проекта Эрика Крипке («Сверхъестественное», «Вне времени»). Все трое выступают исполнительными продюсерами наряду с авторами первоисточника, Нилом Х. Морицом, Ори Мармуром, Павуном Шетти и другими. Производство контролируют Amazon, Sony Pictures TV Studios и Original Films. Премьера запланирована на следующий год.