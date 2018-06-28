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Трейлер потокового сервиса DC Universe

Warner Bros. и DC Entertainment раскрыли детали своего потокового сервиса DC Universe, который запускается в августе.

Новый трейлер, который вы видите ниже, показывает, что подписчики получат возможность потреблять контент всевозможными способами: просмотром, чтением, изучением, покупками и общением с такими же «ДиСидентами». И всё в одном месте!

DC Universe предлагает новые игровые и анимационные сериалы, классические полнометражные фильмы, цифровые комиксы, эксклюзивные новости, DC-энциклопедию и мерчандайз.

Подписчики смогут участвовать в конкурсах и зарабатывать премиальные награды.

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