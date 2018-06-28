«Паранормальный Веллингтон» — тизер-трейлер с датой выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

У «Паранормального Веллингтона» появился тизер-трейлер с датой выхода. Спин-офф полнометражного мокьюментари «Реальные упыри» стартует 11 июля на новозеландском канале TVNZ 2.

Главными героями шестисерийной комедии от Тайки Вайтити и Джемейна Клемента выступают мелькавшие в фильме персонажи Карен О’Лири и Майк Миноуг — наивные полицейские, стремящиеся оградить жителей Веллингтона от сверхъестественных сущностей. А город с некоторых пор просто утопает в паранормальщине. В сериале появится один из главных героев полнометражного оригинала — новообращённый вампир Ник (Кори Гонсалес-Макуэр).