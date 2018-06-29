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«Разочарование» — тизер

Netflix дарит зрителям возможность составить первое впечатление о мультсериале «Разочарование» — в сети появился официальный тизер. Комедийное фэнтези для взрослых — свежий анимационный проект от автора культовых «Симпсонов» и «Футурамы» Мэтта Гроунинга — стартует на потоковом сервисе 17 августа.

В первый из двух заказанных в производство сезонов войдут десять эпизодов.

События разворачиваются в захудалом королевстве Дримлэнд, где живут молодая принцесса-алкоголичка Бин, её личный демон Люси и неизменный компаньон по злоключениям — сварливый эльф Эльфо. Путешествующая по стране троица встретит на своём пути огров, фей, гарпий, чертей, троллей, морских чудовищ и множество самых обыкновенных дураков.

Персонажей озвучивают Эбби Джейкобсон (Бин), Нат Факсон (Эльфо), Эрик Андре (Люси), а также Джон Димаджио, Билли Уэст, Морис Ламарш, Тресс Макнилл, Дэвид Херман, Мэтт Берри, Джени Баттен, Рич Фулчер, Ноэль Филдинг и Люси Монтгомери.

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