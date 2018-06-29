Showtime одобрил съёмки многосерийной экранизации Halo

Всё то, что до сих пор было известно об экранизации культового игрового франчайза Halo лишь на словах, теперь обрело форму официального заявления — кабельный канал Showtime заказал съёмки 10-серийного первого сезона. Названием проект пока не обзавёлся.

Футуристический приключенческий боевик, события которого развернутся в XXVI веке, расскажет о противостоянии людей с союзом инопланетных рас, именуемым «Завет». Невзирая на ожесточённое сопротивление, человечество всё ближе к проигрышу в неравной борьбе за выживание. Последней надеждой становится программа по созданию сверхлюдей, которые смогут помочь выиграть войну с пришельцами.

Руперт Уайатт («Восстание планеты обезьян», «Изгоняющий дьявола») снимет несколько эпизодов первого сезона. Шоураннером и сценаристом сериала назначен Кайл Киллен («Пробуждение»); он же зачислен в команду исполнительных продюсеров наряду с Уайаттом, Скоттом Пеннингтоном, Джастином Фолви и Дэррилом Фрэнком. Производственный процесс под надзором Showtime, Microsoft/343 Industries и Amblin TV Стивена Спилберга. Съёмки начнутся в начале следующего года.