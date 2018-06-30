За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix заказал съёмки 10-серийного первого сезона сериала «Убийцы Ву». Актёрский состав возглавляют Ико Ювайс (фильмы «Рейд», «Рейд 2») и Байрон Манн («Изменённый углерод»). Съёмочный процесс стартует 8 августа.

Ювайс не только исполняет одну из главных партий, но продюсирует проект, курирует работу каскадёров, а также выступает постановщиком и хореографом боевых сцен.

События драматического криминального боевика с элементами фантастики разворачиваются в Чайна-тауне, районе Сан-Франциско. Кай Джин (Ювайс) — последний из клана «Убийцы Ву», на чью долю выпала миссия объединить силы древних преступных триад и восстановить равновесие сил.

Шоураннер проекта Джон Вёрф («Ад на колёсах») займётся сценарием. Первые два эпизода снимет Стивен Фанг («В пустыне смерти»), а остальные восемь — Тони Крантц. Производством займётся Nomadic Pictures («Фарго»).