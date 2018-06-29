 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
Джереми Айронс снимется в пилоте «Хранителей» от HBO Подкаст на колёсах. «Суперсемейка 2» Devil May Cry 5 — анонс и трейлер Интервью с авторами Atomic Heart Assassin’s Creed Odyssey — анонс и тизер
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Студия Hivemind экранизирует свежий комикс «Гидеон Фолз»

Основанная в этом году продюсерская студия Hivemind («Пространство», «Ведьмак») выиграла конкурентную борьбу за право на телевизионную экранизацию одного из свежих хитов издательства Image Comics под названием «Гидеон Фолз» (Gideon Falls). Авторами первоисточника, первый выпуск которого поступил продажу в марте, выступают Джефф Лемир и художник Андреа Соррентино.

Экранизацию комикса описывают как атмосферный триллер — смешение сельской мистики и городского хоррора. В центре повествования — утомлённый жизнью католический священник, бескомпромиссная женщина-шериф и молодой затворник, одержимый желанием разгадать таинственный заговор, окутавший его родной городок. Этих троих незнакомцев сведёт вместе цепь происшествий, связанных с местным поверьем.

Исполнительными продюсерами потенциального сериала наряду с Лемиром и Соррентино выступают основатели Hivemaind Шон Дэниел, Джейсон Браун, Кэти Линг и Динеш Шамдасани.

1 Обсудить
Темы
 
Гидеон Фолз
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Студия Hivemind экранизирует свежий комикс «Гидеон Фолз»

Тоже интересно

 
Кино Сэм Мендес не хочет старых историй со старым Бондом
 
Кино «Первый человек» — трейлер
 
Игры Релизы игр на конец октября 2015
 
Кино «Терминатор 2: Судный день» — трейлер
 
Кино «Мэг» — первый кадр
 
Кино «Дэдпул» оказался слишком нецензурным для китайского проката
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Resident Evil 2 - оригинальную версию культового ужастика сравнили с ремейком в новом видеоKingdom Come: Deliverance - авторы рассказали о сиквеле и будущих дополненияхCyberpunk 2077 - стало известно, в каком разрешении работала E3-демка. Разработчики обещают высокую производительностьАвторы Left 4 Dead создают новую AAA-игру по всемирно известной франшизеShenmue III - разработчики представили системные требования PC-версии, готовьте 100 ГБ свободного места на жестком диске
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика