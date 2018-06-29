Студия Hivemind экранизирует свежий комикс «Гидеон Фолз»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Основанная в этом году продюсерская студия Hivemind («Пространство», «Ведьмак») выиграла конкурентную борьбу за право на телевизионную экранизацию одного из свежих хитов издательства Image Comics под названием «Гидеон Фолз» (Gideon Falls). Авторами первоисточника, первый выпуск которого поступил продажу в марте, выступают Джефф Лемир и художник Андреа Соррентино.

Экранизацию комикса описывают как атмосферный триллер — смешение сельской мистики и городского хоррора. В центре повествования — утомлённый жизнью католический священник, бескомпромиссная женщина-шериф и молодой затворник, одержимый желанием разгадать таинственный заговор, окутавший его родной городок. Этих троих незнакомцев сведёт вместе цепь происшествий, связанных с местным поверьем.

Исполнительными продюсерами потенциального сериала наряду с Лемиром и Соррентино выступают основатели Hivemaind Шон Дэниел, Джейсон Браун, Кэти Линг и Динеш Шамдасани.