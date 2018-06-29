Канал FOX закрыл «Призраков» на первом сезоне

FOX не намерен изменять своим мясницким наклонностям — телеканал официально попрощался с комедийным сериалом «Призраки». Невзирая на хороший старт, рейтинговые показатели проекта довольно скоро поползли вниз, а руководство канала такого не прощает. В середине сезона ситуацию, правда, пытались исправить, сменив шоураннера и переориентировавшись на жанр производственной комедии. Не помогло.

Сериал представляет собой юмористическую версию «Секретных материалов». Капитан Лафрей (Элли Уокер) — глава отдела расследований Секретного исследовательского бюро — нанимает циника и скептика Лероя Райта (Крэйг Робинсон) и гениального, но свято верящего во всё сверхъестественное Макса Эллисона (Адам Скотт) изучить сильную вспышку паранормальной активности в Лос-Анджелесе. В ходе расследования главные герои нападают на след более серьёзной тайны, грозящей гибелью всему человечеству.

Сценарием занимался Том Гормикэн («Этот неловкий момент»). Режиссировал Джонатан Крисел («Мужчина ищет женщину»). Шоураннером изначально числился Кевин Эттен («Трудоголики»), позже — Пол Либерштейн («Офис»). Производством занималась 20th Century Fox TV.