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Джереми Айронс снимется в пилоте «Хранителей» от HBO Лучшее и худшее аниме 2017 года — шорт-лист Подкаст на колёсах. «Суперсемейка 2» Anthem — дата выхода, детали, геймплей, трейлер Ранобэ Sword Art Online: Российское издание
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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Том Мисон и Фрэнсис Фишер пополнили кастинг-лист «Хранителей» от HBO

Телевизионные «Хранители» исправно рапортуют о пополнении актёрского состава — в пилотный эпизод проекта Дэймона Линделофа и кабельного канала HBO записались Том Мисон («Сонная Лощина»), Фрэнсис Фишер («Мастера секса») и Джейкоб Минг-Трент («Белая знаменитость»). Уже по традиции, никакой информации о персонажах, которых им предстоит сыграть, в официальном доступе нет.

Сериал является непрямым сиквелом оригинального сюжета с новыми персонажами. События разворачиваются в современной альтернативной реальности и отталкиваются от произошедшего в одноимённом культовом комиксе Алана Мура и Дэйва Гиббонса.

Помимо новоприбывших в актёрском составе пилота значатся Джереми Айронс, Дон Джонсон, Реджина Кинг, Тим Блейк Нельсон, Луис Госсетт-младший, Аделаида Клеменс и Эндрю Ховард.

Первую серию снимает Николь Кэссел («Мир Дикого Запада»). Наравне с написавшим сценарий пилота Линделофом, Томом Спезейли и Джозефом Иберти она выступает исполнительным продюсером проекта. Производство на контроле у Warner Bros. Television и White Rabbit.

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Хранители
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