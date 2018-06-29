Том Мисон и Фрэнсис Фишер пополнили кастинг-лист «Хранителей» от HBO

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телевизионные «Хранители» исправно рапортуют о пополнении актёрского состава — в пилотный эпизод проекта Дэймона Линделофа и кабельного канала HBO записались Том Мисон («Сонная Лощина»), Фрэнсис Фишер («Мастера секса») и Джейкоб Минг-Трент («Белая знаменитость»). Уже по традиции, никакой информации о персонажах, которых им предстоит сыграть, в официальном доступе нет.

Сериал является непрямым сиквелом оригинального сюжета с новыми персонажами. События разворачиваются в современной альтернативной реальности и отталкиваются от произошедшего в одноимённом культовом комиксе Алана Мура и Дэйва Гиббонса.

Помимо новоприбывших в актёрском составе пилота значатся Джереми Айронс, Дон Джонсон, Реджина Кинг, Тим Блейк Нельсон, Луис Госсетт-младший, Аделаида Клеменс и Эндрю Ховард.

Первую серию снимает Николь Кэссел («Мир Дикого Запада»). Наравне с написавшим сценарий пилота Линделофом, Томом Спезейли и Джозефом Иберти она выступает исполнительным продюсером проекта. Производство на контроле у Warner Bros. Television и White Rabbit.