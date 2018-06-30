Кабельный канал HBO одобрил съёмки пилотного эпизода сериала «Праведные Джемстоуны» (The Righteous Gemstones) с Дэнни Макбрайдом («Завучи») и Джоном Гудманом (фильмы «Кловерфилд, 10», «Конг: Остров черепа», сериал «Тримей») в главных ролях.

В центре многосерийной комедии — семейство телевизионных проповедников Джемстоунов, трудящихся во имя Иисуса Христа на благо общества и, конечно, себя. Дэнни Макбрайд сыграет Джесси Джемстоуна — вероятного наследника всемирно известного телепроповедника Илая Джемстоуна (Джон Гудман), крепкого, острого на язык старика. Джесси самонадеянно пытается расширить и модернизировать дело отца, не спросив разрешения главы семейства.

Дэнни Макбрайд срежиссирует пилот. Исполнительными продюсерами проекта выступают Джоди Хилл и Дэвид Гордон Грин.