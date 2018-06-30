 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
КГ играет: Eternal Darkness, часть 5 КГ играет: Ouroboros 2.0 Devil May Cry 5 — анонс и трейлер Assassin’s Creed Odyssey — анонс и тизер Battlefield 5 — дата выхода, трейлер, детали
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Джон Гудман и Дэнни Макбрайд сыграют отца и сына в пилоте комедии от HBO

Кабельный канал HBO одобрил съёмки пилотного эпизода сериала «Праведные Джемстоуны» (The Righteous Gemstones) с Дэнни Макбрайдом («Завучи») и Джоном Гудманом (фильмы «Кловерфилд, 10», «Конг: Остров черепа», сериал «Тримей») в главных ролях.

В центре многосерийной комедии — семейство телевизионных проповедников Джемстоунов, трудящихся во имя Иисуса Христа на благо общества и, конечно, себя. Дэнни Макбрайд сыграет Джесси Джемстоуна — вероятного наследника всемирно известного телепроповедника Илая Джемстоуна (Джон Гудман), крепкого, острого на язык старика. Джесси самонадеянно пытается расширить и модернизировать дело отца, не спросив разрешения главы семейства.

Дэнни Макбрайд срежиссирует пилот. Исполнительными продюсерами проекта выступают Джоди Хилл и Дэвид Гордон Грин.

+ Обсудить
Темы
 
Праведные Джемстоуны
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Джон Гудман и Дэнни Макбрайд сыграют отца и сына в пилоте комедии от HBO

Тоже интересно

 
Кино Самые высокооплачиваемые актёры 2016 года
 
Аниме ЕВА-153: Прямая трансляция
 
Кино Победители премии «Золотая малина 2017»
 
Кино Сольный фильм про Оби-Вана Кеноби близок к реализации
 
Кино «Лига справедливости» — норм
 
Кино «Убийца 2: Солдат» — тизер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Deadline: Джим Керри сыграет главную злодейскую роль в экранизации Соника от ParamountAncestors: The Humankind Odyssey - опубликованы новые скриншоты и геймплейные кадры игры от создателя Assassin's CreedCrash Bandicoot: N. Sane Trilogy - новый патч для PS4-версии сборника улучшил время загрузок и добавил поддержку HDRPro Evolution Soccer 2019 - первый взгляд на геймплей новой части футбольного cимулятора от KonamiHalf-Life 2 - опубликованы новые скриншоты и демонстрация демейка игры на движке первой части
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика