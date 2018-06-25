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«Манускрипт всевластия» — трейлер

Канал Sky One обнародовал полноценный трейлер многосерийного фэнтези «Манускрипт всевластия». Первый сезон по одноимённому роману из книжной серии Деборы Харкнесс All Souls Trilogy пока не обзавёлся датой премьеры.

Диана Бишоп (Тереза Палмер) — молодой историк, специалист по старинным рукописям из Оксфорда, а ещё потомок одной из салемских ведьм. Однажды к ней в руки попадает таинственный манускрипт, благодаря которому Диана обнаруживает, что и сама обладает магическим даром. Вдобавок героиня подвергается куче опасностей и влюбляется в древнего вампира Мэттью Клермонта (Мэттью Гуд).

Сценарной адаптацией занимается шоураннер проекта Кейт Брук. Первые три эпизода снял Хуан Карлос Медина («Голем»). Исполнительными продюсерами выступают Джейн Трантер («Рим») и Джули Гарднер («Доктор Кто»). Производство курируют Bad Wolf Productions («Тёмные начала») и Sky.

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Видео Манускрипт всевластия
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