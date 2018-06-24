Новые сериалы 25 июня — 1 июля

Многосерийных премьер на неделе ждать не стоит. Лето в разгаре — отдыхают все. Зато пара-тройка старичков вернётся на телеэкраны. На CBS стартует второй сезон «Спасения», Netflix покажет второй сезон драмеди «Блеск», а на Starz вернётся криминальная драма «Власть в ночном городе».
Понедельник, 25 июня
триллер, драма
В ролях Дженнифер Финниган, Сантьяго Кабрера
Создатель Элизабет Крюгер, Крейг Шапиро
Грейс Дэрроу совмещает непростую работу пресс-секретаря Пентагона с не менее сложной ролью матери-одиночки. Жизнь Грейс переворачивается, когда аспирант Массачусетского технологического института Лиам и технический гений Дариус сообщают ей, что через полгода в Землю врежется астероид и всё живое на планете погибнет. Вовлечённая в секретную правительственную миссию по спасению человечества, Грейс изо всех сил старается уберечь свою семью от трагических новостей и проходит через испытания, с какими ещё никогда не сталкивалась.
Среда, 27 июня
драма, боевик, научная фантастика
В ролях Томас Джейн, Шоре Агдашлу, Кэс Анвар, Уэс Чэтэм, Стивен Стрейт, Доминик Типпер
Создатель Марк Фергюс, Хоук Остби
Третий сезон приключенческой фантастки завершится тринадцатым эпизодом Abaddon's Gate. Потоковый сервис Amazon спас проект от закрытия и продлил на четвёртый сезон.
Пятница, 29 июня
комедия, драма
В ролях Элисон Бри, Марк Мэрон, Крис Лоуэлл, Алекс Рич
Это история безработной актрисы из Лос-Анджелеса по имени Рут, которая в отчаянной попытке самореализации решает сняться в сериале о женщинах-рестлерах, попав в мир пышных причёсок, блеска и спандекса.
Суббота, 30 июня
драма, детектив, криминал
В ролях Люк Робертс, Сара Грин, Брэндон Джей Макларен, Назнин Контрактор, Дженесса Грант, Анна Хопкинс
Создатель Фрэнк Спотниц, Дэвид Ваинола
Тринадцатый эпизод Semaphore станет заключительным для второго сезона процедурала. Канал CBS пока не сообщил, что собирается делать с сериалом дальше.
драма, боевик
В ролях Клайв Стэнден, Дженнифер Билз, Бруклин Судано, Моник Габриэла Курнен, Гай Чарльз, Майкл Ирби
Создатель Александр Кэри
Шестнадцатая серия под названием Viceroy станет заключительной для второго сезона и сериала. В мае канал NBC прикрыл телеприквел «Заложницы».
Воскресенье, 1 июля
драма, криминал
В ролях Омари Хардвик, Лела Лорен, Нэтари Наутон, Джозеф Сикора, Энди Бин, Адам Хасс
Создатель Кортни Кемп
Джеймс Сейнт-Патрик по прозвищу «Призрак» — владелец одного из самых популярных клубов Нью-Йорка. Его жизнь складывается как нельзя лучше, у Сейнт-Патрика есть всё, о чём только можно мечтать. Однако ради этого ему приходится вести двойную жизнь: клуб служит прикрытием для торговли наркотиками. Однажды герой решает завязать с нелегальным бизнесом, но сделать это непросто, и под угрозой оказывается всё, что ему дорого.