Новые сериалы 25 июня — 1 июля

Сезон 5

Starz

Джеймс Сейнт-Патрик по прозвищу «Призрак» — владелец одного из самых популярных клубов Нью-Йорка. Его жизнь складывается как нельзя лучше, у Сейнт-Патрика есть всё, о чём только можно мечтать. Однако ради этого ему приходится вести двойную жизнь: клуб служит прикрытием для торговли наркотиками. Однажды герой решает завязать с нелегальным бизнесом, но сделать это непросто, и под угрозой оказывается всё, что ему дорого.