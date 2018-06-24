Новости сериалов — лучшее за неделю

Алекс Куртцман и CBS готовятся расширять вселенную «Звёздного пути» — шоураннер, сценарист и продюсер берётся курировать сразу несколько проектов.

AMC одобрил съёмки второго сезона сериала «Террор» — продолжение расскажет о концлагерях США времён Второй мировой.

Джон Бернтал погостит в девятом сезоне «Ходячих мертвецов» — Шейн Уолш появится как минимум в одном эпизоде.

«Лютер» — тизер пятого сезона — к сожалению, пока без даты выхода.

Джейсон Риттер получил ключевую роль в фантастической драме «Растя Диона» от Netflix — сыграет молодого учёного и друга семьи.

«Телохранитель» — тизер — Ричард Мэдден в роли офицера службы безопасности.

Amazon работает над мультсериалом по комиксу «Неуязвимый» — автор первоисточника Роберт Киркман числится в исполнительных продюсерах.

NBC отказал сериалу «Вне времени» в третьем сезоне — фанбаза по-прежнему мала, а рейтинги всё ниже.