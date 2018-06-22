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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Стивен Денайт укрепляет связи с Netflix

Netflix добавил в свою копилку талантов ещё одного ветерана телевидения — договор о многолетнем сотрудничестве с потоковым сервисом на днях заключил Стивен Денайт, стоявший у истоков супергеройской криминальной драмы «Сорвиголова». В рамках контракта сценарист, режиссёр и продюсер обязуется поучаствовать в создании нескольких многосерийных и полнометражных постановок.

У Денайта и помимо марвеловского «Сорвиголовы» есть несколько знаменитых проектов. Прежде чем поработать шоураннером и исполнительным продюсером первого сезона истории о слепом супергерое, Денайт трудился над гладиаторским эпиком «Спартак» для Starz. Чуть ранее он писал сценарии для «Баффи — истребительницы вампиров», а также числился в команде сценаристов, режиссёров и продюсеров «Ангела», «Тайн Смолвиля» и «Кукольного дома». Первым полнометражным проектом для него стал фантастический боевик «Тихоокеанский рубеж 2».

О будущих совместных проектах с Netflix информации пока нет, но Денайт недавно обмолвился о том, что с большим удовольствием поработал бы над многосерийной экранизацией комикса «Лунный Рыцарь».

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