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«Озарк» — тизер второго сезона с датой выхода

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер второго сезона сериала «Озарк», где Бёрдам придётся столкнуться с последствиями своих и чужих деяний, свершившихся в первом сезоне. Десятисерийное продолжение криминальной драмы вернётся на экраны в последний день лета — 31 августа.

Финансовый консультант Марти Бёрд с женой и детьми перебирается из престижного предместья Чикаго в туристический городок Озарк штата Миссури. Сменить место жительства главного героя вынудили крупные неприятности, связанные с нынешним нанимателем. На новом месте Марти надеется выкрутиться из смертельно опасной ситуации, в которой оказалась вся его семья.

В проекте задействованы Джейсон Бейтман, Лора Линни, Джулия Гарнер, София Хьюблиц, Скайлар Гертнер, Джейсон Батлер Харнер, Джанет Мактир, Питер Муллан, Харрис Юлин и другие.

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