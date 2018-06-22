«Озарк» — тизер второго сезона с датой выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер второго сезона сериала «Озарк», где Бёрдам придётся столкнуться с последствиями своих и чужих деяний, свершившихся в первом сезоне. Десятисерийное продолжение криминальной драмы вернётся на экраны в последний день лета — 31 августа.

Финансовый консультант Марти Бёрд с женой и детьми перебирается из престижного предместья Чикаго в туристический городок Озарк штата Миссури. Сменить место жительства главного героя вынудили крупные неприятности, связанные с нынешним нанимателем. На новом месте Марти надеется выкрутиться из смертельно опасной ситуации, в которой оказалась вся его семья.

В проекте задействованы Джейсон Бейтман, Лора Линни, Джулия Гарнер, София Хьюблиц, Скайлар Гертнер, Джейсон Батлер Харнер, Джанет Мактир, Питер Муллан, Харрис Юлин и другие.