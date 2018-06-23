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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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NBC отказал сериалу «Вне времени» в третьем сезоне

Телеканал NBC официально закрыл сериал «Вне времени» — третьего сезона можно не ждать по причине довольно посредственных рейтингов. И это при том, что поклонники фантастико-приключенческой драмы чудом отвоевали для проекта второй сезон, который в идеале должен был доказать руководству канала, что сериал рано списывать со счетов. В общем, считай, зря спасали — значительно расширить свою фанбазу драме так и не удалось.

Как бы то ни было, курирующая производство Sony Pictures Television ведёт переговоры о съёмках двухчасового телефильма, дабы не прощаться со зрителями на клиффхэнгере второго сезона и грамотно завершить историю. Поговаривают, стороны пока не пришли к согласию в финансовом вопросе, но NBC проявляет заинтересованность.

Сериал Шона Райана («Щит») и Эрика Крипке («Сверхъестественное») рассказывает о команде оперативников, которые с помощью машины времени участвуют в важных для Америки исторических событиях, стараясь помешать изменению истории и противостоя глобальной тайной организации, управляющей судьбами человечества. В сериале снимались Эбигейл Спенсер, Мэтт Лантер, Малкольм Барретт, Горан Вишнич и другие.

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