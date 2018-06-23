За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал AMC таки продлил сериал «Террор» на второй сезон — из проекта сооружают хоррор-антологию. Десятисерийный первый сезон за авторством Су Хью и Дэвида Кайганича является экранизацией одноимённого романа Дэна Симмонса об экспедиции англичан по освоению Арктики, завершившейся жуткой трагедией.

Второй сезон «Террора» тоже насчитывает десять серий и выйдет на телеэкраны в следующем году. События развернутся во времена Второй мировой войны. Главной угрозой станет некий жуткий призрак, терроризирующий американцев, а также японцев из лагерей для интернированных.

Над продолжением работает новая творческая команда. Создателями значатся шоураннер проекта Александер Ву («Настоящая кровь») и автор идеи Макс Борестайн («Конг: Остров черепа»). Исполнительными продюсерами остаются Ридли Скотт, Дэвид В. Цукер («Человек в высоком замке») и Гаймон Кеседи («Игра престолов»). Производство по-прежнему возглавляют Scott Free, EMJAG Productions и Entertainment 360.