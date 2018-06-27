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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Джереми Айронс снимется в пилоте «Хранителей» от HBO

Актёрский состав пилотного эпизода телевизионных «Хранителей» обзавёлся исполнителем одной из ведущих ролей — в проект Дэймона Линделофа и кабельного канала HBO записался оскароносный Джереми Айронс (фильмы «Лига справедливости», «Кредо убийцы», сериал «Борджиа»).

По словам Линделофа, сериал является непрямым сиквелом оригинального сюжета с новыми персонажами. События разворачиваются в современности и отталкиваются от произошедшего в одноимённом культовом комиксе Алана Мура и Дэйва Гиббонса.

Кого именно сыграет Джереми Айронс, не сообщают, но источники утверждают, что он перевоплотится в пожилого британского аристократа — владельца роскошного поместья.

В конце мая в актёрский состав записались Дон Джонсон, Реджина Кинг, Тим Блейк Нельсон, Луис Госсетт-младший, Аделаида Клеменс и Эндрю Ховард.

Первую серию снимает Николь Кэссел («Мир Дикого Запада»). Наравне с написавшим сценарий пилота Линделофом она числится исполнительным продюсером проекта. Производство курируют Warner Bros. Television и White Rabbit.

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Хранители
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