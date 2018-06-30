Телеовощи. Выпуск 236: Тема Булкина

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:20 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:01:29 —
|Новости
|00:41:48 —
|Отвечаем на вопросы
|00:50:17 —
|«Люк Кейдж» — 2x01—13 (премьера сезона)
|01:01:18 —
|«Дубль два» — 1x01 (премьера)
|01:12:03 —
|«Робоцып» — 9x15
|01:17:20 —
|«Кондор» — 1x03
|01:24:18 —
|«12 обезьян» — 4x04—06
|01:38:57 —
|«Мир Дикого запада» — 2x10 (финал сезона)
|02:02:16 —
|«Майя» — 1x04
|02:20:39 —
|«Супергёрл» — 3x10 (впечатления Юрия)
|02:27:49 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 3x23 (впечатления Льва)
|02:40:22 —
|«Звёздный путь» — 1x29 (впечатления Юрия)
|02:52:42 —
|Благодарим наших спонсоров
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