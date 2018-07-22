За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Видеосервис YouTube оформил сверхъестественному триллеру «Импульс» второй сезон. Сериал пришёлся по вкусу как критиками, так и зрителями — вышедший 6 июня пилотный эпизод играючи насобирал порядка 8 млн просмотров.

Гендерно-вольная адаптация романа Стивена Гулда повествует о шестнадцатилетней бунтарке-изгое Генри Коулс (Мэдди Хассон). Девушка всегда считала себя не такой, как все, и убедилась в этом благодаря внезапно обнаруженной способности к телепортации.

Во втором сезоне «Импульса» к своим ролям помимо Хассон вернутся Мисси Пайл, Сара Дежарден, Энука Окума и Крейг Арнольд.

Над сценарием трудятся Джеффри Либер («Остаться в живых»), Джейсон Хорвич («Люк Кейдж») и Гари Спинелли. Даг Лайман («Идентификация Борна», «Грань будущего») режиссирует и вдобавок выступает исполнительным продюсером вместе с Дэвидом Бартисом, Джином Клейном и шоураннером проекта Лорен Лефранк. Производство контролируют Universal Cable Productions и Hypnotic.

Десятисерийный второй сезон «Импульса» выйдет в следующем году, и уже сейчас можно посмотреть его анонс: