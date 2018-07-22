 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Новости игр — лучшее за неделю КГ играет: Command & Conquer: Tiberian Sun, часть 6 Чего ждать от Comic-Con 2018 в Сан-Диего «Доктор Кто» — тизер одиннадцатого сезона Новости аниме — лучшее за неделю
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

YouTube оформил сериалу «Импульс» второй сезон

Видеосервис YouTube оформил сверхъестественному триллеру «Импульс» второй сезон. Сериал пришёлся по вкусу как критиками, так и зрителями — вышедший 6 июня пилотный эпизод играючи насобирал порядка 8 млн просмотров.

Гендерно-вольная адаптация романа Стивена Гулда повествует о шестнадцатилетней бунтарке-изгое Генри Коулс (Мэдди Хассон). Девушка всегда считала себя не такой, как все, и убедилась в этом благодаря внезапно обнаруженной способности к телепортации.

Во втором сезоне «Импульса» к своим ролям помимо Хассон вернутся Мисси Пайл, Сара Дежарден, Энука Окума и Крейг Арнольд.

Над сценарием трудятся Джеффри Либер («Остаться в живых»), Джейсон Хорвич («Люк Кейдж») и Гари Спинелли. Даг Лайман («Идентификация Борна», «Грань будущего») режиссирует и вдобавок выступает исполнительным продюсером вместе с Дэвидом Бартисом, Джином Клейном и шоураннером проекта Лорен Лефранк. Производство контролируют Universal Cable Productions и Hypnotic.

Десятисерийный второй сезон «Импульса» выйдет в следующем году, и уже сейчас можно посмотреть его анонс:

1 Обсудить
Темы
 
Импульс
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Импульс» — трейлер с датой выхода
 
Джейми Белл готовит многосерийный ребут «Телепорта»
 
«Импульс» — тизер-трейлер

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 226: Сумбурно елозящий
 
Кино «Мстители: Война бесконечности» выйдут в России 3 мая
 
Кино «Звёздные войны» — почти $ 1,3 млрд
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Джон Уик 2»
 
«Возрождение Черепашек-ниндзя» — трейлер
 
Кино «Атомная блондинка» — второй трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Spider-Man - креативный директор прокомментировал разговоры об изменении внешности Мэри ДжейнSekiro: Shadows Die Twice - появились новые подробности и скриншоты из свежего номера журнала EDGE, стали известны сроки показа геймплеяBethesda: Нам нужно изменить подход к созданию однопользовательских игрОбзор Splatoon 2: Octo ExpansionРазработчики Final Fantasy XV активно нанимают персонал для создания крупномасштабной игры
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика