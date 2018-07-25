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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Первые» — тизер

Научно-фантастическая драма «Первые» обзавелась первым тизером — красивым и торжественным. Премьера состоится 14 сентября на потоковом сервисе Hulu.

События драмы развернутся в ближайшем будущем. Сериал расскажет о первой в истории человечества миссии на Марс и трудностях, с которыми столкнутся первооткрыватели на пути к созданию межпланетной цивилизации. В центре истории не только астронавты, но и их семьи, возлюбленные, а ещё оставшаяся на Земле команда, обеспечивающая их безопасность.

В сериал снимаются Шон Пен, Наташа Макэлхоун, Джеймс Рэнсон, Одед Фер, Лиза Гэй Хэмилтон, Ханна Уэйр, Рэй Лукас, Жэеймс Рэнсон, Кейко Эджент и другие.

Бо Уиллимон («Карточный домик») написал сценарий и выступает исполнительным продюсером проекта на пару с Джорданом Тапписом. Производство контролируют Westward Productions, Hulu, Channel 4, IMG и AG Studios.

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