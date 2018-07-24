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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Sony Pictures Television заказала съёмки сериала про супершпиона Алекса Райдера

Прошлым летом независимая продюсерская компания Eleventh Hour Films («Задиры») собралась экранизировать серию романов-бестселлеров «Алекс Райдер» Энтони Горовица, а недавно к процессу подключилась студия Sony Pictures Television и заказала съёмки восьмисерийного первого сезона — проект официально запустили в производство. Канал трансляции сериалу пока не подыскали.

Цикл из одиннадцати книг повествует о подростке-супершпионе Алексе Райдере. Главный герой — юный сирота, воспитываемый состоятельным дядей. После трагической гибели опекуна Алекс узнаёт, что Йен Райдер был не бизнесменом со скучной работой, а агентом MI6. Дядя понимал, что рано или поздно племяннику суждено занять его место, поэтому исподволь обучал парня всему необходимому. Теперь власти просят Алекса заменить погибшего родственника и продолжить выполнение его сверхсекретной миссии по спасению мира.

В 2006 году по первому роману «Громобой» (Stormbreaker) сняли полнометражный подростковый боевик с Алексом Петтифером в главной роли.

Авторы сериала начнут со второго романа серии под названием «Точка отсчёта» (Point Blanc). Сценарий приключенческого боевика напишет Гай Бёрт («Борджиа»); он же зачислен в команду исполнительных продюсеров наряду с автором литературного первоисточника.

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