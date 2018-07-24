Sony Pictures Television заказала съёмки сериала про супершпиона Алекса Райдера

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Прошлым летом независимая продюсерская компания Eleventh Hour Films («Задиры») собралась экранизировать серию романов-бестселлеров «Алекс Райдер» Энтони Горовица, а недавно к процессу подключилась студия Sony Pictures Television и заказала съёмки восьмисерийного первого сезона — проект официально запустили в производство. Канал трансляции сериалу пока не подыскали.

Цикл из одиннадцати книг повествует о подростке-супершпионе Алексе Райдере. Главный герой — юный сирота, воспитываемый состоятельным дядей. После трагической гибели опекуна Алекс узнаёт, что Йен Райдер был не бизнесменом со скучной работой, а агентом MI6. Дядя понимал, что рано или поздно племяннику суждено занять его место, поэтому исподволь обучал парня всему необходимому. Теперь власти просят Алекса заменить погибшего родственника и продолжить выполнение его сверхсекретной миссии по спасению мира.

В 2006 году по первому роману «Громобой» (Stormbreaker) сняли полнометражный подростковый боевик с Алексом Петтифером в главной роли.

Авторы сериала начнут со второго романа серии под названием «Точка отсчёта» (Point Blanc). Сценарий приключенческого боевика напишет Гай Бёрт («Борджиа»); он же зачислен в команду исполнительных продюсеров наряду с автором литературного первоисточника.