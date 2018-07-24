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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Второй сезон сериала «Большой куш» получил дату выхода

Стриминговый сервис Sony Crackle объявил дату выхода второго сезона сериала «Большой куш» — возвращение криминальной драмеди на телеэкраны состоится 13 сентября. Все десять эпизодов продолжения будут доступны для просмотра в день премьеры.

Сериал по мотивам одноимённой культовой криминальной комедии Гая Ричи рассказывает о компании молодых и находчивых мошенников, обчистивших грузовик с краденым золотом. Так парни становятся частью смертельно опасного мира лондонской преступной элиты, гангстеров, грязных копов и цыганских боксёров. Начало второго сезона застаёт чудом выживших сообщников на побережье Испании, откуда они продолжат свои опасные приключения, спасая собственные жизни и награбленное.

В сериале снимаются Люк Паскуалино, Руперт Гринт, Люсьен Лависконт, Дюгрей Скотт, Стефани Леонидас, Фиби Дайневор, Джульет Обри и другие.

Алекс Де Ракофф выступает шоураннером и сценаристом проекта; он также входит в команду исполнительных продюсеров вместе с Гринтом, Аароном Гинсбургом и Уильямом Грином. Второй сезон срежиссировали Кевин Коннолли («Красавцы»), Том Дей («Шанхайский полдень») и Луис Прието («Стартап», «Клятва»).

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Большой куш
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