Телеовощи. Выпуск 239: Модный приговор

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:15 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:57 —
|Новости
|38:56 —
|Отвечаем на вопросы
|01:03:50 —
|«Паранормальный Веллингтон» — 1x01—02 (премьера)
|01:10:09 —
|Hollyweed (пилот)
|01:17:49 —
|«Форс-мажоры» — 8x01 (премьера сезона)
|01:26:03 —
|«Кондор» — 1x05
|01:32:39 —
|«Майя» — 1x07
|01:38:25 —
|«Супергёрл» — 3x13 (впечатления Юрия)
|01:44:06 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 3x26 (впечатления Льва)
|01:54:15 —
|«Звёздный путь» — 2x03 (впечатления Юрия)
|02:04:14 —
|«Вероника Марс» — 2x06 (впечатления Михаила)
|02:11:47 —
|«Робоцып» — 9x18
|02:16:02 —
|Благодарим наших спонсоров
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