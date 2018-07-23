 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Задайте вопрос режиссёрам фильма «По ту сторону океана» Чего ждать от Comic-Con 2018 в Сан-Диего «Принц драконов» — анонс мультсериала Съёмки приквела «Игры престолов» стартуют в октябре «Проза бродячих псов. Фильм» выйдет в российский прокат
4
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Чудо-Девушка и Джейсон Тодд появятся в «Титанах» DC

«Нахрен Бэтмена!» — заявил потоковый сервис DC Universe и добавил в сериал «Титаны» парочку супергероических персонажей — Чудо-Девушку и Джейсона Тодда.

Фантастический боевик расскажет, как Дик Грейсон (Брентон Туэйтс), преобразившись из Робина в Найтвинга, возглавит команду юных героев: Старфайер (Анна Диоп), Рэйвен (Тиган Крофт), Бистбой (Райан Поттер), Ястреб (Алан Ритчсон) и Голубь (Минка Келли). Однако, как выясняется, героев (или злодеев) будет больше.

Чудо-Девушка (она же Донна Трой) — юная версия Чудо-Женщины, которую Диана взяла на попечение и наделила амазонскими суперсилами: она сильна, быстра, неуязвима и может летать. А ещё у неё есть лассо, созданное в лабораториях S.T.A.R. Переехав с Темискиры в «мир мужчин», Донна присоединилась к команде Юных Титанов. По слухам, её играет Конор Лесли («Человек в высоком замке»).

Главной же новостью стал Джейсон Тодд — тоже второй, тоже Робин, тоже бывший, с которым чего только в комиксах не происходило! Наиболее известен как Красный Колпак. Убитый Джокером, обиженный за это на Бэтмена, он вступил на скользкую дорожку и начал мстить. Судя по фотографиям со съёмок, сыграл его в «Титанах» Каррен Уолтерс.

Первый эпизод снял Брэд Андерсон («Машинист») по сценарию Акивы Голдсмана («Звёздный путь: Дискавери») и Грега Берланти («Флэш»). Производство курирует Warner Bros. TV.

4 Обсудить
Темы
 
Титаны
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Титаны» — трейлер
 
Грег Берланти и Джефф Джонс работают над сериалом «Старгёрл» для DC Universe
 
Эйприл Боулби присоединилась к «Роковому патрулю» на DC Universe

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 148: Чувство вины
 
Игры Darksiders III — трейлер
 
КиноИгры Стивен С. Денайт знает, как экранизировать игру God of War
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Джон Уик 2»
 
Игры Седьмой трейлер игры Uncharted 4: A Thief's End
 
Кино Фрэнк Миллер хочет увидеть в кино другого Бэтмена
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Monster Hunter: World - PC-геймеры очень ждут игру, опубликован список бестселлеров в Steam за прошлую неделюEurogamer: В команде создателей OnRush прошла большая волна увольнений, руководитель разработки DriveClub покинул студиюAssassin's Creed Odyssey - разработчики прокомментировали сеттинг Древней ГрецииMercurySteam: Для Nintendo качество продукта и желание удовлетворить игроков на первом местеAmong Trees - представлены первые скриншоты красочной игры от независимых разработчиков
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика