Чудо-Девушка и Джейсон Тодд появятся в «Титанах» DC

«Нахрен Бэтмена!» — заявил потоковый сервис DC Universe и добавил в сериал «Титаны» парочку супергероических персонажей — Чудо-Девушку и Джейсона Тодда.

Фантастический боевик расскажет, как Дик Грейсон (Брентон Туэйтс), преобразившись из Робина в Найтвинга, возглавит команду юных героев: Старфайер (Анна Диоп), Рэйвен (Тиган Крофт), Бистбой (Райан Поттер), Ястреб (Алан Ритчсон) и Голубь (Минка Келли). Однако, как выясняется, героев (или злодеев) будет больше.

Чудо-Девушка (она же Донна Трой) — юная версия Чудо-Женщины, которую Диана взяла на попечение и наделила амазонскими суперсилами: она сильна, быстра, неуязвима и может летать. А ещё у неё есть лассо, созданное в лабораториях S.T.A.R. Переехав с Темискиры в «мир мужчин», Донна присоединилась к команде Юных Титанов. По слухам, её играет Конор Лесли («Человек в высоком замке»).

Главной же новостью стал Джейсон Тодд — тоже второй, тоже Робин, тоже бывший, с которым чего только в комиксах не происходило! Наиболее известен как Красный Колпак. Убитый Джокером, обиженный за это на Бэтмена, он вступил на скользкую дорожку и начал мстить. Судя по фотографиям со съёмок, сыграл его в «Титанах» Каррен Уолтерс.

Первый эпизод снял Брэд Андерсон («Машинист») по сценарию Акивы Голдсмана («Звёздный путь: Дискавери») и Грега Берланти («Флэш»). Производство курирует Warner Bros. TV.