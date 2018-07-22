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«Принц драконов» — тизер с датой выхода

Анимационный сериал «Принц драконов», на прошлой неделе анонсированный потоковым сервисом Netflix, обзавёлся тизером. По идее, ролик должен с лёгкостью продать мультсериал поклонникам жанра — выглядит история многообещающе.

Дату премьеры тоже объявили — первый сезон появится на стриминговой платформе 14 сентября.

Фэнтезийный приключенческий эпик рассказывает о двух принцах людской расы, объединившихся с эльфийской наёмницей, получившей задание убить обоих. Втроём они отправляются в невероятное путешествие с множеством опасностей, чтобы принести мир в охваченные войной родные земли.

Создателями мультсериала выступают главный сценарист «Аватара: Легенды об Аанге» Аарон Ехаз и режиссёр игры Uncharted 3 Джастин Ричмонд.

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