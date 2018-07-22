«Принц драконов» — тизер с датой выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Анимационный сериал «Принц драконов», на прошлой неделе анонсированный потоковым сервисом Netflix, обзавёлся тизером. По идее, ролик должен с лёгкостью продать мультсериал поклонникам жанра — выглядит история многообещающе.

Дату премьеры тоже объявили — первый сезон появится на стриминговой платформе 14 сентября.

Фэнтезийный приключенческий эпик рассказывает о двух принцах людской расы, объединившихся с эльфийской наёмницей, получившей задание убить обоих. Втроём они отправляются в невероятное путешествие с множеством опасностей, чтобы принести мир в охваченные войной родные земли.

Создателями мультсериала выступают главный сценарист «Аватара: Легенды об Аанге» Аарон Ехаз и режиссёр игры Uncharted 3 Джастин Ричмонд.