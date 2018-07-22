Comic-Con порадовал новостями поклонников «Орвилла» — второй сезон сериала обзавёлся датой выхода и трейлером. Космическая драмеди о приключениях разношёрстной команды исследовательского судна вернётся в эфир телеканала FOX 30 декабря.

В ходе посвящённой проекту панели создатель, сценарист и продюсер Сет Макфарлейн рассказал, что первый сезон был своего рода экспериментом с тональностью сериала:

Комедия и научная фантастика не всегда хорошо сочетаются. В фильмах это работает, а вот на телевидении постоянно держать планку довольно сложно. Для меня стало приятным сюрпризом, что фанаты и зрители дали нам возможность рассказывать историю, а не маялись в ожидании очередной шутки.

Более того, Макфарлейн уточнил, что комедийный элемент в «Орвилле» никогда не подразумевался как основной, а был своего рода приятным бонусом, и между делом метнул камушек в огород FOX:

Полагаю, сериал изначально был представлен не в совсем верном свете. Он рекламировался как комедия, и я не совсем понимаю, почему. Возможно, существовали опасения, что такой вот новый, странноватый, отличающийся от других проект не сработает.

Наряду с исполнителем главной роли Макфарлейном в сериале снимаются Эдрианн Палики, Чад Л. Коулмэн, Скотт Граймз, Марк Джексон, Питер Мэкон, Пенни Джонсон Джеральд и Джей Ли.