За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В ходе проведения панели Comic-Con телеканал FOX объявил дату выхода второго сезона сериала «Одарённые» и показал свежий трейлер продолжения, изобилующий криками и спецэффектами. Проект вернётся на телеэкраны 25 сентября.

Приключенческий боевик от Marvel рассказывает о брате и сестре со сверхспособностями. Правительственная организация посылает за юными мутантами своих спецагентов, и ради спасения детей всей семье приходится пуститься в бега. Спрятаться от врагов главным героям помогают мутанты-подпольщики, ведущие тяжёлую борьбу за выживание.

В сериале снимаются Эми Экер, Стивен Мойер, Натали Элин Линд, Джейми Чанг, Шон Тил, Блэр Редфорд, Перси Хайнс Уайт, Эмма Дюмон, Гаррет Диллахант, Скайлер Сэмюэлс и другие.

Шоураннером проекта выступает Мэтт Никс («Чёрная метка»). В исполнительных продюсерах числятся Джеф Лоэб, Джеймс Чори, Саймон Кинберг и Лорен Шулер Доннер. Производством занимаются 20th Century Fox Television и Marvel Television.