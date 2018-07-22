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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Одарённые» — дата выхода второго сезона и трейлер

В ходе проведения панели Comic-Con телеканал FOX объявил дату выхода второго сезона сериала «Одарённые» и показал свежий трейлер продолжения, изобилующий криками и спецэффектами. Проект вернётся на телеэкраны 25 сентября.

Приключенческий боевик от Marvel рассказывает о брате и сестре со сверхспособностями. Правительственная организация посылает за юными мутантами своих спецагентов, и ради спасения детей всей семье приходится пуститься в бега. Спрятаться от врагов главным героям помогают мутанты-подпольщики, ведущие тяжёлую борьбу за выживание.

В сериале снимаются Эми Экер, Стивен Мойер, Натали Элин Линд, Джейми Чанг, Шон Тил, Блэр Редфорд, Перси Хайнс Уайт, Эмма Дюмон, Гаррет Диллахант, Скайлер Сэмюэлс и другие.

Шоураннером проекта выступает Мэтт Никс («Чёрная метка»). В исполнительных продюсерах числятся Джеф Лоэб, Джеймс Чори, Саймон Кинберг и Лорен Шулер Доннер. Производством занимаются 20th Century Fox Television и Marvel Television.

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Одарённые
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