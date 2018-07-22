Новости сериалов — лучшее за неделю

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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Новости аниме — лучшее за неделю Новости игр — лучшее за неделю КГ играет: Command & Conquer: Tiberian Sun, часть 6 Барри Кеоган получил главную роль в экранизации комикса «Игрек: Последний мужчина» Танабата Харухи Судзумии
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Игры
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Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
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