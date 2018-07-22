Новости сериалов — лучшее за неделю

«Возрождение Черепашек-ниндзя» — трейлер — мальтипликационные уроды прыгнут на вас из телеэкрана этой осенью.
«Титаны» — трейлер — кровища, обсценная лексика и посредственные спецэффекты.
На главную роль в ребуте «Баффи — истребительницы вампиров» ищут темнокожую актрису — Джос Уидон поможет перезапустить свой многосерийный хит с учётом современных трендов — инклюзивности и расового многообразия.
«Доктор Кто» — тизер одиннадцатого сезона — мимолётное знакомство с тринадцатой ипостасью путешественника во времени.
«Летящие сквозь ночь» — трейлер — космический ужастик по рассказу Дж. Р. Р. Мартина стартует этой осенью.
Авторы «Вице-президента» задумали сериал про колдующего Холмса — фэнтезийный детектив находится на ранних стадиях разработки.
«Железный кулак» — тизер второго сезона с датой выхода — премьеру продолжения супергеройского боевика обещают показать в этом году.
«Звёздный путь: Дискавери» — трейлер второго сезона — невероятно бодрый ролик обещает возвращение сериала в начале следующего года.
По «Войне миров» Герберта Уэллса снимают ещё один сериал — события энной по счёту адаптации классического сюжета развернутся в современном мире.
Amazon снимает научную фантастику по картинам художника Симона Сталенхага — серия арт-работ в жанре ретрофутуризма породила историю о мире, где повседневное соседствует с невероятным и таинственным.