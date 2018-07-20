По «Войне миров» Герберта Уэллса снимают ещё один сериал

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Компания Fox Networks Group Europe and Africa совместно с французским телевещателем Canal+ и производственной компанией Urban Myth Films поработают над современной версией «Войны миров» Герберта Уэллса.

Восьмисерийная научно-фантастическая драма перенесёт не единожды экранизировавшуюся классическую историю о вторжении агрессивных инопланетян в современные реалии. Зрителям стоит приготовиться читать между строк, поскольку сценарист сериала Говард Оверман так описывает свой подход к литературному первоисточнику:

Во многом роман Герберта Уэллса являет собой историю-предостережение о расовом превосходстве и межэтническом конфликте. Именно эти темы я хочу исследовать более предметно в нашем современном переосмыслении сюжета. Не терпится представить на суд аудитории нашу версию истории — смелую, свежую и близкую по духу современному зрителю.

Оверман («Отбросы») также выступает исполнительным продюсерм сериала наряду с Джонни Кэпсом и Джулианом Мёрфи. Проект уже находится на стадии предпроизводства, а съёмки запланированы на эту осень.