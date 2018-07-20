«Лучше звоните Солу» — трейлер четвёртого сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Десятисерийный четвёртый сезон криминальной драмы «Лучше звоните Солу» получил официальный трейлер. Дату возвращения кабельный канал AMC сообщил ещё в начале лета — сериал вновь появится на телеэкранах 6 августа.

События спин-оффа «Во все тяжкие» разворачиваются за несколько лет до происходящего в оригинальном сериале и повествуют о постепенном и неминуемом превращении неудачливого мелкого адвоката Джимми Макгилла в прожжённого Сола Гудмана (Боб Оденкёрк).

В сериале также задействованы Джонатан Бэнкс, Ри Сихорн, Патрик Фабиан, Майкл Мэндо, Марк Марголис и Джанкарло Эспозито.

Исполнительными продюсерами полюбившегося критикам и зрителям проекта выступают его создатели Винс Гиллиган и Питер Гулд, а также Марк Джонсон, Мелисса Бернштейн, Томас Шнауз и Дженнифер Хатчинсон. Производственный процесс курируют Sony Pictures Television и AMC Studios.