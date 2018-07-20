 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Звёздные войны: Войны клонов» возвращаются на телеэкраны Netflix планирует два сериала и три фильма по комиксам Марка Миллара «Доктор Кто» — тизер одиннадцатого сезона Новости игр — лучшее за неделю Ноль кадров в секунду. Выпуск 221: Рутина и зависания
7
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Лучше звоните Солу» — трейлер четвёртого сезона

Десятисерийный четвёртый сезон криминальной драмы «Лучше звоните Солу» получил официальный трейлер. Дату возвращения кабельный канал AMC сообщил ещё в начале лета — сериал вновь появится на телеэкранах 6 августа.

События спин-оффа «Во все тяжкие» разворачиваются за несколько лет до происходящего в оригинальном сериале и повествуют о постепенном и неминуемом превращении неудачливого мелкого адвоката Джимми Макгилла в прожжённого Сола Гудмана (Боб Оденкёрк).

В сериале также задействованы Джонатан Бэнкс, Ри Сихорн, Патрик Фабиан, Майкл Мэндо, Марк Марголис и Джанкарло Эспозито.

Исполнительными продюсерами полюбившегося критикам и зрителям проекта выступают его создатели Винс Гиллиган и Питер Гулд, а также Марк Джонсон, Мелисса Бернштейн, Томас Шнауз и Дженнифер Хатчинсон. Производственный процесс курируют Sony Pictures Television и AMC Studios.

7 Обсудить
Темы
 
Видео Лучше звоните Солу
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Номинанты на премию «Золотой глобус 2016»
 
Номинанты на премию «Золотой глобус 2017»: Сериалы
 
Номинанты на премии BAFTA 2016 и Гильдии продюсеров Америки 2016

Тоже интересно

 
Кино «Стартрек» Квентина Тарантино будет с рейтингом R
 
Кино «Лига справедливости» — третий трейлер и постер
 
Кино «Живое» — второй трейлер и телеролик с Суперкубка
 
Кино Рецензии и отзывы на фильм «Чудо-женщина»
 
КиноИгры Рецензия и отзывы на фильм «Варкрафт»
 
Кино «Хищник» — промо-арт
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Gran Turismo Sport - датирован релиз нового обновленияThe Walking Dead: The Final Season - опубликована первая геймплейная демонстрацияОбзор Adventure Time: Pirates of the EnchiridionSonic Mania Plus - Sega обвиняют в проблемах игры на PC из-за DenuvoМы можем вместе построить дом! Minecraft помог Саймону Пеггу наладить связь с дочерью
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика