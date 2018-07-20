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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Звёздные войны: Войны клонов» возвращаются на телеэкраны

Компания Lucasfilm объявила о возвращении на малые экраны анимационного сериала «Звёздные войны: Войны клонов» и подкрепила анонс показом официального трейлера. Шестой сезон будут транслировать на новой стриминговой платформе Disney, которая включится в работу следующей осенью.

Благую весть поклонникам на панели Comic-Con, посвящённой празднованию 10-летия сериала, сообщил главный режиссёр «Войны клонов» и «Повстанцев» Дэйв Филони. Продолжение насчитывает 12 свежих эпизодов.

Проект за авторством Джорджа Лукаса, стартовавший в 2008 году, повествует о приключениях Энакина Скайуокера, Оби-Ван Кеноби и Падме Амидалы, известных аудитории по кинофранфайзу, а также представляет новых канонических персонажей — падавана Асоку Тано и капитана Рекса. Основные события разворачиваются в период между II и III эпизодами саги.

Мультсериал выходил до 2013 года на канале Cartoon Network и закрылся на пятом сезоне без вменяемой концовки. Теперь у авторов появилась возможность достойно завершить историю.

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Звёздные войны: Войны клонов
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