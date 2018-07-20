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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
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«Доктор Кто» — трейлер одиннадцатого сезона

Едва успели стихнуть жаркие обсуждения свежего тизера «Доктора Кто», как BBC One поделился с аудиторией коротким трейлером одиннадцатого сезона, где есть несколько сцен с участием обновлённого галлифрейца в юбке. Тринадцатая ипостась Доктора в исполнении Джоди Уиттакер («Бродчёрч») обещает много веселья и на секунду демонстрирует обновлённую звуковую отвёртку.

Дата премьеры по-прежнему не раскрыта, но известно, что приключенческая фантастика вернётся на телеэкраны этой осенью.

В одиннадцатом сезоне будет десять эпизодов по пятьдесят минут. В кресле шоураннера и главного сценариста Стивена Моффата сменил автор «Бродчёрча» Крис Чибнелл.

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Видео Доктор Кто
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