Вторая главная роль в «Не тех парнях» от Showtime досталась Джиллиан Белл

В апреле канал Showtime заказал съёмки пилота собственной версии британской комедии «Не те парни». Ведущие партии в оригинале исполнили Мэтью Бэйнтон и Джеймс Корден, выступающие исполнительными продюсерами и сценаристами американской копии, где одну из главных ролей сыграет Бен Шварц («Обитель лжи»). Теперь известно, что в напарники, а точнее, в напарницы (в рамках борьбы за гендерное равенство второго главного персонажа превратили в женщину) Шварцу досталась Джиллиан Белл («Трудоголики», «Мачо и ботан»).

Экшен-комедия повествует о приключениях двух обычных офисных работников, прозябавших в обыденности, пока один ошибочно адресованный телефонный звонок о похищении не переворачивает их скучную жизнь с ног на голову. Попавшим в переплёт товарищам придётся отыскать в себе достаточно отваги, чтобы спасти от неминуемой опасности не только себя и своих любимых, но и весь город.

Белл сыграет Анну — персонажа, который заменит сыгранного Корденом в оригинальном сериале пухляка Фила, коллегу Сэма (Шварц). Живущая с матерью фантазёрка без личной жизни живо хватается за возможность поучаствовать в настоящем приключении по спасению похищенной женщины. Не в состоянии реально взглянуть на вещи, Анна сильно переоценивать свои возможности в качестве крутой героини боевика.

Со сценарием Кордену и Бэйнтону помогает Иэн Мэкстон-Грэм («Вице-президент», «Мужчина ищет женщину»). Пилот снимет постановщик оригинального сериала Джим Филд Смит. В команде исполнительных продюсеров помимо вышеуказанной четвёрки числятся Дж. Дж. Абрамс и Бен Стивенсон. Производство на контроле у Warner Bros. TV.