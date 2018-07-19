 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Netflix планирует два сериала и три фильма по комиксам Марка Миллара Из первоначального сценария «Чужого 3» сделают комикс Джейсон Момоа возглавил актёрский состав эпической драмы от Apple Новое аниме лета 2018 года Лучшее и худшее аниме 2017 года — шорт-лист
2
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Проект „Синяя книга“» — трейлер

Кабельный канал History представил на суд зрителей первый трейлер фантастической драмы Роберта Земекиса «Проект „Синяя книга“». Премьерной даты у современного заменителя «Секретных материалов» пока нет.

В центре десятисерийной истории, основанной на рассекреченных правительственных материалах, — учёный-скептик, блестящий астрофизик и образцовый семьянин доктор Дж. Аллен Хайнек (Эйдан Гиллен), завербованный в середине прошлого века в сверхсекретный правительственный проект по изучению НЛО. В качестве главного научного консультанта Хайнеку предстоит столкнуться с массой задокументированных свидетельств того, что он объяснить не в силах.

Первый и второй эпизоды срежиссировал оскароносный мастер спецэффектов Роберт Стромберг («Аватар», «Игра престолов»). Автор сценария Дэвид О'Лири выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Земекисом, шоураннером Шоном Яблонски («Форс-мажоры»), Джеком Рапке и Джеки Левин. В производстве заняты A+E Studios и Compari Entertainment.

2 Обсудить
Темы
 
Видео Проект „Синяя книга“
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Эйдан Гиллен возглавил актёрский состав драмы «Синяя книга» от Роберта Земекиса
 
Роберт Земекис готовит сериал про НЛО для канала History
 
Лаура Меннелл составит компанию Эйдану Гиллену в «Синей книге» Роберта Земекиса

Тоже интересно

 
Кино Как студия Sony отказалась от киновселенной Marvel
 
Аниме ЕВА-188: Катана в жопе
 
Кино Анна Фэрис займёт роль мужчины в ремейке комедии «За бортом»
 
Кино Русский трейлер и постер фильма «Кловерфилд, 10»
 
Кино Первый кадр Брэда Питта и Леонардо Дикаприо из фильма «Однажды в Голливуде»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 235: Много тестостерона
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Майкл Пактер: Microsoft намерена запустить новый Xbox раньше PlayStation 5Amazon UK, возможно, раскрыл дату релиза Death StrandingПрошивка 6.0 для PS4 уже на подходе, открылась запись на тестированиеGuerrilla Games переезжает в новое здание, студия планирует значительно расширить штат сотрудниковGravity Rush 2 - сервера игры были отключены
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика