«Проект „Синяя книга“» — трейлер

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал History представил на суд зрителей первый трейлер фантастической драмы Роберта Земекиса «Проект „Синяя книга“». Премьерной даты у современного заменителя «Секретных материалов» пока нет.

В центре десятисерийной истории, основанной на рассекреченных правительственных материалах, — учёный-скептик, блестящий астрофизик и образцовый семьянин доктор Дж. Аллен Хайнек (Эйдан Гиллен), завербованный в середине прошлого века в сверхсекретный правительственный проект по изучению НЛО. В качестве главного научного консультанта Хайнеку предстоит столкнуться с массой задокументированных свидетельств того, что он объяснить не в силах.

Первый и второй эпизоды срежиссировал оскароносный мастер спецэффектов Роберт Стромберг («Аватар», «Игра престолов»). Автор сценария Дэвид О'Лири выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Земекисом, шоураннером Шоном Яблонски («Форс-мажоры»), Джеком Рапке и Джеки Левин. В производстве заняты A+E Studios и Compari Entertainment.