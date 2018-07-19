Sonic Mania Adventures — все эпизоды мини-сериала

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Вы, возможно, заметили это и без нашей помощи, но пару дней назад состоялся релиз Sonic Mania Plus – дополненной версии игры Sonic Mania, созданной фанатами классических 16-битных частей приключений синего ежа и оказавшейся куда популярнее большинства современных разработок студии Sonic Team.

Сейчас нас, однако, интересует несколько иное: одновременно с Sonic Mania Plus издательство Sega анонсировало анимационный мини-сериал Sonic Mania Adventures, потихоньку выходивший на Youtube всё это время. И вот теперь, когда разбитый на части релиз наконец-то закончится, Sonic Mania Adventures объединили в единый файл, который мы и представляем вашему вниманию:

А заодно мы хотим поделиться забавным трейлером Sonic Mania Plus, выполненным в духе телевизионных реклам девяностых годов: