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Sonic Mania Adventures — все эпизоды мини-сериала

Вы, возможно, заметили это и без нашей помощи, но пару дней назад состоялся релиз Sonic Mania Plus – дополненной версии игры Sonic Mania, созданной фанатами классических 16-битных частей приключений синего ежа и оказавшейся куда популярнее большинства современных разработок студии Sonic Team.

Сейчас нас, однако, интересует несколько иное: одновременно с Sonic Mania Plus издательство Sega анонсировало анимационный мини-сериал Sonic Mania Adventures, потихоньку выходивший на Youtube всё это время. И вот теперь, когда разбитый на части релиз наконец-то закончится, Sonic Mania Adventures объединили в единый файл, который мы и представляем вашему вниманию:

А заодно мы хотим поделиться забавным трейлером Sonic Mania Plus, выполненным в духе телевизионных реклам девяностых годов:

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Видео Sonic Mania Adventures Sonic Mania (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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