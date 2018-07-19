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Грег Никотеро берётся за телеребут «Калейдоскопа ужасов»

Не получается с «Байками из склепа», попробуем с «Калейдоскопом ужасов». Исполнительный продюсер «Ходячих мертвецов» Грег Никотеро займётся возрождением полнометражной культовой хоррор-антологии 1982 года. Транслировать современную многосерийную версию комедийного ужастика будет профильный потоковый сервис Shudder.

Никотеро — постановщик спецэффектов и гримёр-виртуоз, специализирующийся на всякого рода монстрах. Помимо создания армий зомби в «Ходячих мертвецах» и его спин-оффе, он занимался гримом персонажей в «Городе грехов», «Земле мёртвых» Ромеро, «Отряде самоубийц» и многих других постановках.

Кинокартина — дань уважения хоррор-комиксам 50-х — является совместным проектом режиссёра Джорджа Ромеро и сценариста-дебютанта Стивена Кинга. Над спецэффектами работал мастер своего дела и учитель Никотеро Том Савини. Фильм состоит из пяти новелл, две из которых — «Ящик» и «Сорняк» — экранизации рассказов Кинга, а три написаны специально для «Калейдоскопа». Телеверсия представляет собой сборник оригинальных страшных историй — каждую возглавит отдельный режиссёр.

Грег Никотеро срежиссирует как минимум один эпизод, а также выступит исполнительным продюсером и возглавит работу креативного отдела. Его компания KNB EFX Group отвечает за создание жутких существ и грим. Премьеру обещают в следующем году.

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Темы
 
Калейдоскоп ужасов
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Грег Никотеро берётся за телеребут «Калейдоскопа ужасов»

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