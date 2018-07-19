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«Титаны» — трейлер

Потоковый сервис DC Universe выкатил трейлер своего первого художественного сериала «Титаны», который щеголяет жестокостью уровня проектов кабельных вещателей и спецэффектами уровня сериалов от канала The CW. Дата премьеры пока не объявлена.

Супергеройский боевик расскажет о том, как Дик Грейсон (Брентон Туэйтс), преобразившись из Робина в Найтвинга, решает возглавить команду борцов за справедливость. В её состав входят Старфайер (Анна Диоп), Рэйвен (Тиган Крофт), Бистбой (Райан Поттер), Ястреб (Алан Ритчсон) и Голубь (Минка Келли).

Первый эпизод снял Брэд Андерсон («Машинист») по сценарию Акивы Голдсмана («Звёздный путь: Дискавери») и Грега Берланти («Флэш»). Производство курирует Warner Bros. TV.

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Видео Титаны
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