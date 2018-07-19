«Титаны» — трейлер

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис DC Universe выкатил трейлер своего первого художественного сериала «Титаны», который щеголяет жестокостью уровня проектов кабельных вещателей и спецэффектами уровня сериалов от канала The CW. Дата премьеры пока не объявлена.

Супергеройский боевик расскажет о том, как Дик Грейсон (Брентон Туэйтс), преобразившись из Робина в Найтвинга, решает возглавить команду борцов за справедливость. В её состав входят Старфайер (Анна Диоп), Рэйвен (Тиган Крофт), Бистбой (Райан Поттер), Ястреб (Алан Ритчсон) и Голубь (Минка Келли).

Первый эпизод снял Брэд Андерсон («Машинист») по сценарию Акивы Голдсмана («Звёздный путь: Дискавери») и Грега Берланти («Флэш»). Производство курирует Warner Bros. TV.