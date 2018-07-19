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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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На съёмках «Кремниевой долины» женщинам приходится очень нелегко

Волна изобличений успела коснуться «Кремниевой долины», когда в разгар скандалов о разнообразных домогательствах и неприемлемом поведении свою горькую пилюлю получил Ти Джей Миллер. Правда, в его случае дело касалось обвинений в телефонном звонке о ложном минировании. Миллер уже выбыл из сериала, но это не помешало одной из бывших участниц актёрского состава плюнуть ему в спину и при этом задеть всех остальных. Элис Веттерлунд, во втором и третьем сезоне комедии игравшая программистку Карлу Уолтон, рассказала о своём горьком опыте.

По её словам, работа в сериале была кошмаром. В своём твиттере Веттерлунд назвала Миллера задирой, который вёл себя как капризный ребёнок, и записала в соучастники всю мужскую часть съёмочной группы и актёрского состава. Мол, они всячески потворствовали Миллеру в его непрофессиональном поведении. В качестве жирной точки актриса посоветовала всем ею обвинённым идти к такой-то матери. Вот он, профессионализм высшей пробы!

На вопрос комментаторов о том, почему невзирая на столь жуткие условия Веттерлунд не бросила сериал, последовал логичный ответ:

Резонный вопрос. Во-первых, я нуждалась в работе. Во-вторых, это была первая постоянная роль в моей карьере, и я не знала, что на съёмках не всегда складывается такая отравляющая и странная атмосфера. Теперь знаю!

В HBO успели ответить на эмоциональные излияния актрисы, заверив, что пекутся о соблюдении комфортной рабочей атмосферы на съёмках сериала. При этом руководство канала отметило, что впервые слышит от Веттерлунд жалобы на непереносимые условия труда.

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Темы
 
Кремниевая долина
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Блоги
Подкасты
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