Чего ждать от Comic-Con 2018 в Сан-Диего

Уже сегодня (прямо сейчас!) официально стартует крупнейший в мире фестиваль комиксов — тот самый, что в Сан-Диего. Он давно перестал быть просто комиксовым: здесь и научная фантастика, и фэнтези, и околокомиксовые активности. А ещё Comic-Con — крупнейшая площадка для индустрии, ежегодно презентующая новые трейлеры, фильмы, панели с известными (и не очень) людьми. Гору всего этого предстоит разгребать в течение нескольких дней, а пока можно насладиться анонсами студий и отдельных личностей. Ну и конечно, поживиться какими-никакими слухами.

Во-первых, довольно логичная, но всё равно забавная новость: Marvel Studios не будет представлять какие бы то ни было свои проекты в Hall Н (главном зале, где обычно хедлайнеры конвента показывают всё самое важное, здесь же устраивают все крупные анонсы). То есть мы не увидим никаких деталей «Мстителей 4» или «Капитана Марвел». Что не мешает думать: а вдруг это такой секретный ход и Кевин Файги приготовил что-то внезапное? Но вселенная Marvel вовсе не ограничивается киновселенной. Вот, например, готовятся мероприятия по нашему любимчику Железному кулаку. Да и десятую годовщину всё равно будут отмечать.

Кстати, вчера в твиттере Джеймса Ганна появилась загадочная картинка: подписчики долго гадали, что же на ней, в основном греша на «Берсерка». Но нет: это анонс чего-то связанного с комиксом Гранта Моррисона «Безымянный». Стоит сказать, что сам комикс — лютый трэш в хорошем смысле, с любовно выписанным и отрисованным графическим насилием, безумными диалогами и вырвиглазной цветовой гаммой. Космохоррор в своём лучшем виде. Остаётся только гадать, что нас ждёт уже в эту пятницу.

Четверг, 19 июля

Comic-Con бодренько начнётся с «Хищника» — в 20:30 по московскому времени (которое на 10 часов опережает местное) в главном зале презентуют что-то связанное с грядущим фильмом. Плюс, конечно же, приедут актёры.

Кстати, на четверг же намечена панель сиквела «Оно», который все ну очень ждут, особенно если приедут актёры будущего фильма. Мечтать о встрече оригинального молодого актёрского состава с «новичками» тоже не возбраняется. Ждём воссоединения «Клуба неудачников».

А вот самый настоящий клуб неудачниц — никому не интересная панель ребута «Зачарованных» — в четверг будет длиться аж целый час, начиная с 21:15. Что довольно бессмысленно, ведь в 21:45 народ всё равно свалит в главный зал на презентацию нереально долгожданного события. Да-да, в этом году представлять премьеру 13-го сезона «Доктора Кто» в Сан-Диего приедет сама Джоди Уиттакер, первая женщина в титульной роли. В панели примут участие будущие спутники Доктора и исполнительный продюсер сериала. Кстати, для особых энтузиастов на Comic-Con будут и комиксы про нового Доктора. И даже, прости господи, фигурки Funko POP!

Сразу после «Доктора Кто» в главном зале проведут свою презентацию Marvel Games — обещают представить Marvel's Spider-Man, Marvel Powers United и Marvel Battle Lines. Ждём интересных гостей и новые эксклюзивные материалы.

Дальше зал оккупируют «Во все тяжкие» и спин-офф «Лучше звоните Солу» — первый сериал отметит своё десятилетие, а создатели второго расскажут про грядущий четвёртый сезон. Такие звёздные гости, как Брайан Крэнстон, Аарон Пол и Боб Оденкёрк, разумеется, приедут.

Бонусом на Comic-Con засветятся актёры из игры «Детройт. Стать человеком» — Брайан Декарт и Амелия Роуз Блэр.

Пятница, 20 июля

На второй день можно будет сходить в гости к Финну и Джейку, послушать дизайнера костюмов «Чёрной пантеры» и развлечься рассматриванием всех актёров сериала «Ходячие мертвецы» (кстати, поговаривают, будто к ним должен присоединиться Джон Бернтал — видимо, по личной просьбе Ларисы Мосенко) — но это будут далеко не главные события дня.

В этом году (впрочем, как и всегда) на Comic-Con очень много «Звёздного пути». Отличный сериал «Дискавери» соберёт панель, чтобы рассказать про первый сезон, успокоить насчёт второго и дать высказаться создателям, актёрам и самим фанатам. Ещё Сан-Диего посетят Род Родденберри и Нишель Николс — у последней можно будет даже взять автограф.

Джей Джей Абрамс привезёт на Comic-Con своё новое творение — сериал «Касл-Рок» по рассказам Стивена Кинга.

Universal Pictures представит «Стекло» и «Хэллоуин» — два своих долгожданных проекта. Ну а Paramount отсыплет немножко «Бамблби».

Завершит всё это дело Sony Pictures, устроив пятничный забег по новинкам вроде «Венома» и «Человека-паука: Через вселенные». У гостей будет возможность пообщаться с создателями проектов. Кстати, помните, Эми Паскаль как-то странно намекала, что нет ничего невозможного и «официальный» Человек-паук может посетить Венома на его территории? Нельзя исключать, что именно про это нам расскажут на Comic-Con.

Ещё не отошедших от панели Sony будут поджидать Джесси Кастер, Кэссиди и Тюлип — «Проповедник» со всеми актёрами сериала нагрянет, чтобы терзать ваши грешные души.

Суббота, 21 июля

Те, кого ещё не утомили анимационные сериалы про сильных современных персонажей, будут ждать субботнюю презентацию «Вселенной Стивена» — того самого мультфильма про самоцветы, суперспособности и всё такое. Кстати, пример хорошей анимации — новый проект Мэтта Гроунинга Disenchantment — презентуют тоже в субботу.

Только ленивый ещё не отметил, что раз Marvel не будет на Comic-Con, то у Warner Bros. есть все шансы блеснуть и не стушеваться перед своим грозным противником. Поэтому в главном зале уже с 20:30 нас ждёт хорошее многообещающее шоу — официальный трейлер «Аквамена», что-то по «Шазаму» (надеемся, хотя бы тизер) и второй «Чудо-женщине», материалы «Фантастических тварей: Преступлений Грин-де-Вальда», что-то любопытное по сиквелу «Годзиллы» и информация про второй «Лего Фильм». Хорошо бы, конечно, услышать новости об остальных проектах по вселенной DC, но это уже не так вероятно.

Кстати, и Дэдпул приедет на Comic-Con — ожидаемо, но всё равно приятно. Тем более что посетителям обещали показ режиссёрской версии фильма.

Ламповый сериал «В лучшем мире» в субботу тоже прибудет на Comic-Con: обсудить лучший и худший миры, рассказать о себе и, конечно, дать всем пообщаться с актёрами. Особенно с Кристен Белл!

А теперь самая радостная, крупная и интересная новость Comic-Con этого года — канал CW приедет со своей несравненной вселенной, в которой на данный момент состоят сериалы «Стрела», «Флэш», «Супергёрл» и «Дебилы с машиной времени» (извините, «Легенды завтрашнего дня»)! Наверное, они приготовили нечто грандиозное. Правда, поклонникам более заумных вещей стоит ждать не этого, а панели «Твин Пикс». Ходят слухи, что Дэвид Линч может показать что-то неожиданное.

Вишенкой на торте субботнего великолепия Comic-Con в 04:45 в главном зале станет выступление Кевина Смита. Как написано в подводке к его программе, Смит хочет использовать на вас свой рот. Ну а что, кто против-то? Тем более что он расскажет про ребут «Джея и Молчаливого Боба». Наверное, расскажет. Возможно. Может быть.

Воскресенье, 22 июля

На последний день оставили сериалы «Легион», «Ривердейл» и «Сверхъестественное». Чего ждать от их панелей, к счастью, не знаем, особенно от последней.

Ну и напоследок никак не обойтись без подборки домыслов о Comic-Con — от вероятных до самых нелепых: