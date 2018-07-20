«Майянцы» — трейлер с датой выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Криминальная драма Курта Саттера «Майянцы» обзавелась полноценным трейлером и датой выхода — 10-серийный первый сезон стартует 4 сентября на кабельном канале FX.

Спин-офф «Сынов анархии», события которого следуют за финалом семисезонного оригинала, повествует о байкерском клубе «Майянцы», ведущем дела на границе Мексики и Калифорнии. Главный герой истории — Эзекиэль «Эз» Рейес, после отсидки вернувшийся на малую родину. Парень вынужден приспосабливаться к своему новому статусу человека вне закона в родном городе, где у него когда-то были все шансы на исполнение заветной американской мечты.

В сериале снимаются Джей Ди Пардо, Эдвард Джеймс Олмос, Сара Болджер, Клэйтон Карденас, Ричард Кебрал, Майкл Ирби, Рауль Трухильо, Антонио Харамильо и Карла Баратта.

Режиссёр пилота Норберто Барба («Проповедник», «Штамм»), сценарист Саттер и его соавтор Элджин Джеймс выступают исполнительными продюсерами сериала. Производство контролируют Fox 21 TV Studios и FX Productions.