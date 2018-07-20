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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Грег Берланти и Джефф Джонс работают над сериалом «Старгёрл» для DC Universe

Главная телевизионная несушка вселенной DC Грег Берланти, который нынче разрывается между телеканалом The CW и потоковым сервисом DC Universe, готовит для последнего ещё один супергеройский сериал. В оборот берут очередную девушку-летягу.

Тринадцатисерийный экшен «Старгёрл» об одноимённом персонаже из комикса Starts and S.T.R.I.P.E. 1999 года повествует о школьнице Кортни Уитмор — симпатяге и оптимистке, сумевшей сколотить целую команду юных супергероев для борьбы со злодеями из прошлого и настоящего.

Сценарий напишет автор комикса Джефф Джонс («Флэш», «Титаны»); он же выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Берланти и Сарой Шехтер. Производством займутся Warner Bros. Television, Berlanti Productions и Mad Ghost Productions. Премьера состоится в следующем году.

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Старгёрл
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Грег Берланти и Джефф Джонс работают над сериалом «Старгёрл» для DC Universe

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