Грег Берланти и Джефф Джонс работают над сериалом «Старгёрл» для DC Universe

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Главная телевизионная несушка вселенной DC Грег Берланти, который нынче разрывается между телеканалом The CW и потоковым сервисом DC Universe, готовит для последнего ещё один супергеройский сериал. В оборот берут очередную девушку-летягу.

Тринадцатисерийный экшен «Старгёрл» об одноимённом персонаже из комикса Starts and S.T.R.I.P.E. 1999 года повествует о школьнице Кортни Уитмор — симпатяге и оптимистке, сумевшей сколотить целую команду юных супергероев для борьбы со злодеями из прошлого и настоящего.

Сценарий напишет автор комикса Джефф Джонс («Флэш», «Титаны»); он же выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Берланти и Сарой Шехтер. Производством займутся Warner Bros. Television, Berlanti Productions и Mad Ghost Productions. Премьера состоится в следующем году.