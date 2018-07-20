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Netflix заказал съёмки спин-оффа «Нации Z» с Джейми Кинг в главной роли

Знатный многосерийный трэш под названием «Нация Z» не только не покидает эфир кабельного канала Syfy, но и умудряется расширять свою вселенную. Потоковый сервис Netflix, владеющий правами на трансляцию зомби-драмы, заказал съёмки восьмисерийного спин-оффа под названием «Чёрное солнце» с Джейми Кинг (фильмы «Город грехов», «Мой кровавый Валентин», сериал «Зои Харт из южного штата») в главной роли.

Зомби-драма расскажет о разлучённой с дочерью молодой матери (Джейми Кинг), отправившейся в смертельно опасное путешествие, чтобы её найти. Примкнув к небольшой группе выживших, главной героине придётся смириться с ужасающей реальностью и приготовиться к принятию тяжёлых и порой откровенно жестоких решений, чтобы разыскать-таки отнятую у неё дочь.

Шоураннер «Нации Z» Карл Шефер и его коллега по проекту Джон Хайамс выступают создателями и шоураннерами спин-оффа. Производством руководит всё та же The Asylum.

А низкобюджетный постапокалиптический боевик, продолжающий радовать руководство канала рейтингами, вернётся на Syfy с пятым сезоном в этом году.

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Чёрное солнце
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