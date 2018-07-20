Омар Си сыграет Арсена Люпена в сериале от Netflix

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix заказал съёмки оригинального франкоязычного сериала о приключениях знаменитого Арсена Люпена. Главную роль застолбил за собой Омар Си («1+1»), а сам сериал, пока не обзаведшийся названием, является свободной адаптацией, события которой происходят в современном мире.

Обаятельный джентльмен-грабитель Арсен Люпен — центральный персонаж серии авантюрных новелл и романов французского писателя Мориса Леблана. Впервые с багородным вором и частным сыщиком в одном лице публика познакомилась в новелле «Арест Аресена Люпена», опубликованной летом 1905 года в журнале Je sais tout.

Производственный процесс берёт на себя Gaumont Television. Международная премьера сериала состоится на Netflix в 2020 году.