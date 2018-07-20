«Начало» — тизер-трейлер

Видеосервис YouTube Premium обнародовал тизер-трейлер 10-серийного научно-фантастического триллера «Начало». Крупнобюджетный сериал создаётся общими усилиями британской продюсерской компании Left Bank Pictures и китайской телекорпорации CITVC. Точной даты премьеры пока нет, но известно, что сериал стартует осенью

Это история о группе землян-незнакомцев, оказавшихся на одном космическом корабле, следующем к удалённой планете, где им предстоит начать новую жизнь. Брошенные на произвол судьбы пассажиры должны довериться друг другу и сплотиться, чтобы выжить, но очень быстро понимают, что один из них — совсем не тот, за кого себя выдаёт.

В сериале снимаются Том Фелтон, Наталия Тена, Сен Митсуджи, Нора Арнезедер, Фрэйзер Джеймс, Филипп Кристофер, Мэделин Хорчер и Шиван Каллен.

Первый и второй эпизоды снял Пол У. С. Андерсон («Обитель зла», «Мушкетёры»). Создателем, главным сценаристом и исполнительным продюсером выступает Мика Уоткинс («Счастливчик»). В производственном процессе также участвуют Midnight Radio и Sony Pictures Television и Left Bank Pictures.