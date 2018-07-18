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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Авторы «Вице-президента» задумали сериал про колдующего Холмса

Авторы многосерийной политической комедии «Вице-президент» Крис Эддисон и Уилл Смит (нет, не он) поработают вместе над новым телевизионным проектом — фэнтезийным детективом под рабочим названием «Волшебник Холмс» (Warlock Holms).

О сюжете пока ничего рассказывать не хотят, но описывают британско-американский проект как смесь «Принцессы-невесты» и «Игры престолов». Интригующая заявка, ничего не скажешь, но хотелось бы хоть каких-нибудь подробностей.

Эддисон и Смит напишут сценарий, а производственным процессом обязалась заниматься студия Avalon Television. Говорят, в Великобритании уже нашёлся заинтересованный в проекте телевещатель, очередь за американскими каналами и потоковыми сервисами.

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