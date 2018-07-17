The CW готовит сериал про супергероиню-лесбиянку Бэтвумен

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Супергеройская вселенная сериального мира растёт и ширится. Телеканал The CW запустил в разработку очередной проект по вселенной DC — «Бэтвумен». Если не случится никаких накладок, Женщина — Летучая мышь дебютирует с личным сольником уже в следующем году.

Видимо, руководство канала вознамерилось постепенно удовлетворить в рамках супергеройской тематики все имеющиеся меньшинства, чтобы никто не чувствовал себя ущемлённым. Наконец-то руки дошли до лесбиянок: Бэтвумен, в миру известная как Кейт Кейн, выходит на улицы Готэма бороться со злом и несправедливостью, а также открыто любить женщин — возможно, там же. В душе у протагонистки целый бестиарий личных демонов, с которыми ей придётся сражаться в перерывах между погоней за юбками и надиранием злодейских задниц.

Гениальная идея пришла в светлые головы давно совершивших каминг-аут исполнительного продюсера «Дневников вампира» Кэролайн Дрис и Грега Берланти — папаши Arrowverse.

Зрители познакомятся с персонажем до премьеры «Бэтвумен» — боевую лесбиянку представят аудитории на грядущем декабрьском шабаше, именуемом кроссовером Вселенной Стрелы.