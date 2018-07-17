Джеймс Пьюрфой поучаствует в «Сексуальном воспитании» от Netflix

В актёрский состав многосерийной драмеди «Сексуальное воспитание» записался Джеймс Пьюрфой («Хэп и Леонард», «Изменённый углерод»), который появится в нескольких эпизодах сериала. Главные партии в совместном проекте потокового сервиса Netflix и британской производственной компании Eleven Film исполняют Джиллиан Андерсон («Секретные материалы») и Эйса Баттерфилд («Игра Эндера»).

В центре подростковой комедийной драмы — Отис Томпсон (Баттерфилд), после развода родителей живущий с матерью Джин (Андерсон), которая по профессии сексопатолог. Неуклюжий и замкнутый школьник-девственник пытается самостоятельно решать проблемы, связанные с взрослением, и не только свои. Вместе с подругой-оторвой Мэв он открывает своего рода подпольный консультационный кабинет для одноклассников и друзей по школе, где намерен разруливать любые запутанные и неловкие ситуации, с которыми сталкиваются подростки.

Пьюрфой сыграет Реми — бывшего мужа Джин и отца Отиса. Помимо всех вышеперечисленных в сериале снимаются Нкути Гатва, Коннор Свинделс и Кедар Уильямс-Стирлинг.

Сценарий написала Лори Нанн. Режиссирует Бен Тэйлор («Куку»). Исполнительными продюсерами числятся Джейми Кэмпбелл и Джоэл Уилсон. Съёмки начались ещё весной проходят в Великобритании, а премьеру обещают в следующем году.