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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Кристин Евангелиста сыграет дочь Дэниса Лири в криминальном триллере от USA Network

Кристин Евангелиста («Ходячие мертвецы») сыграет одну из основных ролей в пилотном эпизоде криминального триллера Erase от кабельного канала USA Network и Дэниса Лири («Спаси меня», «Секс, наркотики и рок-н-ролл») — соавтора проекта, а также исполнителя главной роли.

Это история Донала О’Нила (Лири) — бывшего грязного копа, решившего хоть раз в жизни поступить правильно и сдать властям своё коррумпированное начальство. Донал всячески старается загладить прошлые грехи перед своей семьёй, где все давно отдалились друг от друга, и вдобавок прикладывает все усилия, чтобы остаться в живых и не схлопотать пулю от кого-нибудь из своих многочисленных врагов.

В криминальном триллере с элементами чёрной комедии Кристин Евангелиста сыграет Норин Родригес — старшую дочь Донала и Донны (Кэлли Торн). Она служит в полиции, умна и строго придерживается норм профессиональной этики. Свои моральные устои Норин унаследовала от матери, а с отцом не хочет иметь ничего общего.

В создании сериала помогает Алекс Кэри, который также числится его исполнительным продюсером наряду с Лири, Джимом Серпико и Томом Селлити. Производственные вопросы решает Universal Cable Productions.

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